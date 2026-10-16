Россия ударила по торговому центру в Сумах, есть раненые

Российский БПЛА днем ​​16 октября попал в торговый центр в Сумах. К сожалению, травмировались люди.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об атаке

В месте удара повреждены крыша и фасад здания. Очагов возгорания не обнаружено.

Предварительно известно о трех раненых.

Специалисты ГСЧС обследовали территорию и оказали гражданам необходимую помощь.

Атака на ТЦ в Сумах: смотрите видео

Важно! Строго соблюдайте правила безопасности и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Атака на Украину продолжается. Куда летят российские ракеты, можно следить на сайте хронологии 24 Канала.

Напомним, что в этот же день российские БПЛА, по данным СМИ, в Ровно была осуществлена атака на строительный гипермаркет "Демакс" и ТРЦ "Экватор".

Накануне Россия нанесла удар посупермаркета "Таврия В"под Одессой.

А несколько дней назад страна-террористка целенаправленно нанесла удар по логистическому центру "Эпицентра" в Хмельницком. Из-за десятков дронов в небе спасатели не могли потушить возникший там пожар.