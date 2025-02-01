Заявили о технологии Switchblade: как на самом деле россияне улучшили дрон "Куб"

Россияне заявили об изготовлении дрона "Куб-2" по технологии Switchblade. На самом же деле он стал просто усовершенствованным дроном, который имеет другую специфику запуска.

Российскому концерну поставили задачу минимизировать затраты на изготовление БпЛА. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш", отметив, что пока говорить об эффективности дрона рано.

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Как россияне улучшили дрон

Предыдущая версия дрона "Куб-2", по словам эксперта по связи, был несколько специфическим на вид, его россияне запускали как крыло из катапульты. Улучшенный дрон враг запускает по-другому.

Сергей "Флеш" подчеркнул, что пока что украинским военным доподлинно неизвестно об эффективности этого российского дрона, поэтому выводы делать рано.

Пока мы не получим реальные трофеи россиян, мы не можем ничего говорить об этом БпЛА. Лишь недавно его анонсировали в России. Поэтому все версии, что может, а что не может этот дрон, мы понимаем только со слов противника,

– подчеркнул он.

Эксперт по связи заметил, что улучшение россиянами этого дрона свидетельствует о том, что они пытаются сделать дешевый аналог дрона "Ланцет". Этот беспилотник был достаточно эффективным средством поражения на дистанции до 70 километров, однако он достаточно дорогой в производстве.

"Куб-2" – разработка российского концерна "Калашников". Их задача – минимизировать стоимость ударного БпЛА, чтобы производить большее количество,

– добавил он.

Кстати, одновременно главный редактор Defence Express Олег Катков сообщил, что ВСУ уже в январе этого года сбивали российский "Куб-2", хотя Россия анонсировала его достаточно недавно.