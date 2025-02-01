Російському концерту поставили завдання мінімізувати витрати на виготовлення БпЛА. Про це 24 Каналу розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш", зауваживши, що поки говорити про ефективність дрона рано.

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Як росіяни покращили дрон

Попередня версія дрона "Куб-2", за словами експерта зі зв'язку, був дещо специфічним на вигляд, його росіяни запускали як крило з катапульти. Покращений дрон ворог запускає по-іншому.

Сергій "Флеш" підкреслив, що поки що українським військовим достеменно невідомо про ефективність цього російського дрона, тому висновки робити рано.

Поки ми не отримаємо реальні трофеї росіян, ми не можемо нічого говорити про цей БпЛА. Лише нещодавно його анонсували в Росії. Тому усі версії, що може, а що не може цей дрон, ми розуміємо лише зі слів противника,

– наголосив він.

Експерт зі зв'язку зауважив, що покращення росіянами цього дрону свідчить про те, що вони намагаються зробити дешевий аналог дрона "Ланцет". Цей безпілотник був досить ефективним засобом ураження на дистанції до 70 кілометрів, однак він досить дорогий у виробництві.

"Куб-2" – розробка російського концерну "Калашников". Їхнє завдання – мінімізувати вартість ударного БпЛА, щоб виробляти більшу кількість,

– додав він.

До речі, водночас головний редактор Defence Express Олег Катков повідомив, що ЗСУ вже цього січня збивали російський "Куб-2", хоч Росія анонсувала його досить нещодавно.