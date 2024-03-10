Трофей уже изучают специалисты: снайпер ССО сбил беспилотник оккупантов

Снайпер Сил спецопераций ВСУ сбил вражеский БПЛА. Речь идет о российском беспилотнике ZALA.

Украинский снайпер метким выстрелом сбил разведывательный российский дрон. Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ в воскресенье, 10 марта.

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Ликвидировали российский вражеский дрон

Известно, что на одном из операционных направлений операторы ССО обнаружили в воздухе БПЛА россиян. Там отметили, что вражеский беспилотник осуществлял разведку местности.



Украинский снайпер сбил дрон оккупантов / Фото ССО ВСУ

БПЛА стал трофеем для наших военных.



Российский дрон был сбит снайпером ССО / Фото ССО ВСУ

Снайпер – подтвердил свою квалификацию. БПЛА стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами,

– говорится в сообщении.



Дрон оккупантов ZALA был сбит снайпером ССО / Фото ССО ВСУ

Силы спецопераций уничтожили комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" россиян: что известно

Военные ССО провели успешную ликвидацию российского комплекса "Тирада-2". Он предназначен для подавления спутниковой связи.

В этом году в начале января стало известно, что во время спецоперации на Донецком направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

Этот комплекс был разработан для нейтрализации спутниковой связи. Его активность была зафиксирована на оккупированных территориях с 2019 года.

Так, благодаря разведданным, украинские военные установили точные координаты комплекса. Огневое поражение было нанесено ракетным подразделением Сил обороны, что привело к полному уничтожению системы.