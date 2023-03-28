Примитивный фейк: в ГУР прокомментировали видео, где "боец ВСУ" якобы обижает женщину с ребенком
Источник:Украинская разведка
Видео, на котором "украинский воин" якобы стреляет по гражданскому автомобилю женщины с ребенком, является фейковым. Примитивный и жалкий "вброс" оккупантов полностью разбили в украинской разведке.
В ГУР лаконично привели 6 аргументов, свидетельствующих о том, что кадры – постановка. Более того, даже некоторые российские пропагандисты признали видео является сплошным фейком.
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Что свидетельствует о том, что видео – постановка
Как отметили в ГУР МО Украины, видеофейк захватчиков должен был дискредитировать ВСУ и посеять недоверие в украинском обществе. Вот аргументы разведки в пользу того, что видео – дешевая постановка:
- Участок, где снято видео, расположен на временно оккупированной территории между Донецком и Макеевкой;
- Один из источников вброса - ник пользователь под ником "Юрий Алексеич ZV";
- Украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. А это кресты Вермахта;
- Регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на Западе;
- Кузов автомобиля, в котором едут якобы "украинские военные" изготовленный в России и никогда не поставлявшийся в Украину;
- Некачественный монтаж. В 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет.
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Этот ролик за примитивное исполнение и показательную фейковость даже подверг критике ряд российских пропагандистов, телеграм-каналов и лидеров мнений, а российское министерство иностранных дел, которое сначала распространило это видео с обвинениями украинцев в "нацизме", мгновенно его убрало.
– отметили в разведке.
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Что этому предшествовало
- Россияне опозорились очередным фейком об ВСУ. 27 марта они начали распространять дезинформативное видео, мол, военные ВСУ "запугивают" гражданских.
- Однако снять и смонтировать качественную ИПСО захватчикам так и не удалось. Даже некоторые пропагандисты констатировали, что видео – откровенная ложь.
- Стоит отметить, что российский МИД не упустил случая использовать этот абсурдный фейк, чтобы обвинить украинцев в "нацизме". Однако вскоре без объяснений удалило его.