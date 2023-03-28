Примитивный фейк: в ГУР прокомментировали видео, где "боец ВСУ" якобы обижает женщину с ребенком

Видео, на котором "украинский воин" якобы стреляет по гражданскому автомобилю женщины с ребенком, является фейковым. Примитивный и жалкий "вброс" оккупантов полностью разбили в украинской разведке.

В ГУР лаконично привели 6 аргументов, свидетельствующих о том, что кадры – постановка. Более того, даже некоторые российские пропагандисты признали видео является сплошным фейком.

Читайте также ФСБ создала фейк, использовав 24 Канал: российские спецслужбы феерически опозорились

Что свидетельствует о том, что видео – постановка

Как отметили в ГУР МО Украины, видеофейк захватчиков должен был дискредитировать ВСУ и посеять недоверие в украинском обществе. Вот аргументы разведки в пользу того, что видео – дешевая постановка:

Участок, где снято видео, расположен на временно оккупированной территории между Донецком и Макеевкой; Один из источников вброса - ник пользователь под ником "Юрий Алексеич ZV"; Украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. А это кресты Вермахта; Регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на Западе; Кузов автомобиля, в котором едут якобы "украинские военные" изготовленный в России и никогда не поставлявшийся в Украину; Некачественный монтаж. В 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет.

Жалкий фейк россиян: смотрите видео с анонимных телеграм-каналов

Этот ролик за примитивное исполнение и показательную фейковость даже подверг критике ряд российских пропагандистов, телеграм-каналов и лидеров мнений, а российское министерство иностранных дел, которое сначала распространило это видео с обвинениями украинцев в "нацизме", мгновенно его убрало.

– отметили в разведке.

Обратите внимание Больная фантазия: оккупанты распространили циничный фейк о Херсонской терробороне

Что этому предшествовало