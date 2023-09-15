Создали предпосылки для войны: Януковича и Азарова будут судить за "Харьковские соглашения"

Сбежавший президент и его премьер нанесли Украине немало вреда. Янукович оставил украинцам в "наследство" – гегемонию России в Черном море.

Уже скоро 10 лет, как экс-президент направил пятки из Украины. Однако последствия его правления украинцам приходится разгребать до сих пор.

Смотрите также Что будет с Межигорьем: Зеленский подписал закон, который решит судьбу эксрезиденции Януковича

Содействовали оккупации Крыма и полномасштабной войне

Так стало известно, что в суд передали обвинительные акты в отношении Януковича и главы его правительства Азарова. Оба политика обвиняются в заключении "вредных" для Украины Харьковских соглашений.

Харьковские соглашения

21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания черноморского флота России в Крыму и Севастополе. А Азаров тогда же подписал распоряжение об одобрении Кабмином "Харьковских соглашений".

Следствие установило, что указанные договоренности заключены с нарушением Конституции и Закона "О международных договорах Украины".

Они создали предпосылки для увеличения численности и модернизации русских войск на территории Крыма, что вылилось в оккупацию полуострова.

В свою очередь, оккупация Крыма в течение 2014 – 2022 годов позволила россиянам нарастить личный состав и военную технику, которую затем они использовали для осуществления полномасштабного вторжения в Украину.

Следовательно, Янукович и Азаров обвиняются в действиях, которыми умышленно нанесли ущерб украинскому суверенитету, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины. Они помогали россиянам осуществлять подрывную деятельность против нашего государства.

Незаконно пересек границу