Не будут полностью вывозить корабли: какая ситуация с российским флотом в Крыму

На территории временно оккупированного Крымского полуострова бурлит мощная непогода. Наши военные эффективно работают над освобождением Крыма, но теперь еще море помогает деоккупировать украинский Крым.

Волны затопили береговую линию обороны, инженерные постройки и огневые позиции россиян. Не сладко при таких погодных условиях и Черноморскому флоту. В эфире 24 Канала член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал о ситуации с российским флотом в Крыму и объяснил, почему россияне не будут вывозить все корабли с полуострова.

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Такого нет ни в Новороссийске, ни в Абхазии

Россияне не будут полностью вывозить корабли из Севастополя, потому что им требуются средние катера для оперативного выполнения военных задач. Однако корабли, совершающие атаки по Украине, оккупанты начали вывозить на территорию Новороссийска и Абхазии.

Но Севастополь для врага очень важен, ведь есть установки и средства, с помощью которых можно загружать корабли баллистическими ракетами. Их нет ни в Новороссийске, ни в Абхазии,

– сказал Бариев.

По предварительной информации, россияне планируют строить такие средства для того, чтобы иметь возможность проводить массированные обстрелы Украины.

Партизаны движения "Атеш" показали вражеские корабли, которые россияне прячут в Крыму. Этот флот расположен на Карантинной бухте в аннексированном Севастополе.

Почему россияне не могут вывезти все корабли с Крымского полуострова: смотрите видео

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