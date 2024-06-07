У россиян появилась возможность перезаряжать подводные лодки в Новороссийске, – Плетенчук

Ранее в ВСУ рассказали, что россияне перемещают из Новороссийского порта в оккупированный Крым подводные лодки с ракетоносителями, таким образом пытаясь запутать украинскую армию. А теперь стало известно, что в Новороссийске войска России получили возможность перезаряжать их.

Россия имела проблему с перезарядкой подводных лодок, но теперь она ее, вероятно, решила. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Подводные лодки уже не заходят в Севастополь

Плетенчук назвал возможность перезаряжать российские корабли в Новороссийском пункте базирования ожидаемой.

В пункте базирования Новороссийска появилась возможность перезаряжать подводные лодки, потому что мы уже неоднократно видим их применение без заходов в пункты базирования Севастополя. Вероятно, эту проблему они решили. Это ожидаемо,

– сказал он.

В составе вражеского черноморского флота, по словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, остаются подводные лодки, сторожевые и большие десантные корабли и носители крылатых ракет. Это свидетельствует о том, что там российская группировка все еще велика.

"Единственное, что они фактически сейчас свели применение корабельно-катерного состава только к подводным лодкам. Это или носители крылатых ракет, которых у них остается три, или просто подводная лодка дизель-электрического проекта "Палтус", – отметил Плетенчук.

В Силах обороны Юга в последнее время периодически видят выходы в море этих единиц.

"Сегодня (в четверг, 6 июня, – 24 Канал) это тот случай, когда количество кораблей вышло больше, чем обычно, но это межбазовый переход, связан с мерами безопасности. Они воплощают это, чтобы сохранить корабельно-катерный состав", – добавил спикер.

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