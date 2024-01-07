Россия может снова потерять флот, – капитан Армии обороны Израиля объяснил важность этого
Украинские военные успешно атакуют российские корабли на Черном море. Страна-агрессор может во второй раз за свою историю потерять флот.
Об этом 24 Каналу сказал капитан Армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар, комментируя ход российско-украинской войны. Несмотря на отсутствие чрезвычайных успехов на суше, Силы обороны достигают их на море.
Читайте также Большое достижение Украины в 2023-м: какое влияние имеет прореживание черноморского флота
"Вы пытаетесь достичь стратегических последствий на море, действуя хирургическими методами", – отметил Тамар.
Так, пока Украина не имеет количественного преимущества в артиллерийских и ракетных системах над российскими оккупантами. Но наметился качественный перевес в определенных технологических средствах, в частности в ПВО и высокоточных дальнобойных ракетах.
Возник абсолютный парадокс: Украина угрожает российскому флоту, не имея собственного. Страна-агрессор даже была вынуждена передислоцировать свои корабли в Новороссийск.
Когда Россия впервые потеряла свой флот
Российская империя проиграла Крымскую войну 1853–1856 годов против союзнических войск Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского королевства.
Стороны подписали Парижский мирный договор, лишивший Москву права иметь военный флот в Черном море. Россияне потратили много дипломатических, политических и экономических усилий, чтобы его восстановить.
Они теперь могут потерять флот во второй раз за свою историю,
– заметил Тамар.
Черноморский флот постоянно сокращается: последние новости
- Ночью 26 декабря 2023 года украинские военные с помощью крылатых ракет уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. Российское судно уже получило повреждения в марте 2022-го.
- В ноябре украинские военные атаковали судостроительный завод в Керчи, где повредили российский корабль "Аскольд". Стало известно, что оккупанты пытаются восстановить пораженное судно.
- В сентябре Силы обороны ликвидировали БДК "Минск" и подводную ракетную лодку "Ростов-на-Дону" в Севастополе. В сети выложили видео, на котором смоделировали успешную атаку.