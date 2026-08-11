Россия лишилась Крыма как военно-морской базы: в ВМС рассказали, что осталось у оккупантов

Россия больше не может полноценно использовать оккупированный Крым в качестве военно-морской базы. В то же время захватчики сохраняют на полуострове военную инфраструктуру.

Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в ходе телеэфира.

Что сообщили в ВМС о присутствии России в Крыму?

Плетенчук подтвердил, что в настоящее время речь о полноценном базировании российских кораблей на оккупированном полуострове уже не идет. Захватчики лишены возможности безопасно держать там свой флот.

Крым они фактически утратили как военно-морскую базу,

– подчеркнул представитель ВМС.

Несмотря на потерю морских позиций, российская армия пытается сохранить свое влияние благодаря авиации. Именно воздушная составляющая остается главным инструментом врага для влияния на ситуацию с безопасностью в этом регионе и нанесения ударов по украинским городам. Чтобы противодействовать этому, украинские защитники продолжают методично уничтожать инфраструктуру, которая позволяет россиянам удерживать свои позиции.

Работа ведется практически круглосуточно. Речь, конечно, идет об тех объектах военной инфраструктуры, которые позволяют россиянам и в дальнейшем поддерживать свое присутствие здесь,

– пояснил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, украинские дроны пробили один из самых защищенных районов оккупированного Крыма и поразили корабли морской охраны ФСБ России у Керчи. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, это особенно важно из-за высокого уровня российской ПВО в районе Керченского моста. В результате атаки Россия потеряла часть морских сил, ведь корабли береговой охраны ФСБ были одними из немногих российских судов, которые еще осмеливались выходить в море.

Кроме того, 7 августа операторы спецподразделения ГУР Group 13 провели символический "морской парад" боевых платформ Magura у южного побережья временно оккупированного Крыма. Акцию устроили накануне Дня города Ялты, возродив давнюю традицию праздничного выхода украинских военных кораблей и судов у городской набережной.

К слову, украинские силы продолжают систематически наносить удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму. По словам военного эксперта Романа Свитана, недавно там были уничтожены, в частности, две пусковые установки С-400. Он считает, что россияне не успевают эффективно противодействовать всем украинским дронам. По мнению Свитана, постепенное уничтожение ПВО, радаров и других военных объектов является частью системной "зачистки" Крыма.