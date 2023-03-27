Надо смести с лица земли Британию, – российский генерал требует "критического поражения" Лондона

В России не понимают себя от ярости от военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины со стороны Великобритании. Кремлю досаждает то, что Британия является одним из лидеров поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Военный преступник, генерал-лейтенант вооруженных сил России Андрей Гурулев требует уничтожения Великобритании. Соответствующее мнение он высказал на пропагандистском шоу Ольги Скабеевой, пишет 24 Канал.

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В Кремле говорят, что война закончится, если уничтожить Британию

Гурулев и другие пропагандисты с кислыми лицами обсуждали важную роль Британии. Военный преступник выразил мнение, что уничтожение Британии ускорит окончание войны.

Первое, что нужно сделать – это смести Британию с лица земли. По сути, после этого все закончится. Закончится все потому... самый большой "гадениш" – это именно Британия,

– сказал он.

Он добавил, что именно Великобритания – это главный подстрекатель в Европе. "Нанеся критическое поражение Британии, по сути вся война на этом закончится", – отметил Гурулев и добавил, что тогда все начнут прислушиваться к тому, что говорит Путин и Си Цзиньпин.

Интересно, что Гурулев употребил слово "война" относительно так называемой "спецоперации" России в Украине. Согласно законодательству России, ему сейчас грозит тюремный срок на 15 лет.

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