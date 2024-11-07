В Украине ликвидировали российского генерал-майора Клименка – организатора концлагеря

В Украине, вероятно, ликвидировали генерал-майора, командира 5-й донецкой мотострелковой бригады Павла Клименка. Ранее военный организовал концлагерь в Донецке.

Гибель генерал-майора Павла Клименка, который служил в аннексированном Крыму, подтвердили его сестры в социальных сетях, передает 24 Канал со ссылкой на Важные истории.

Смотрите также Это имущество достается российским олигархам: как в Крыму оккупанты отбирают недвижимость

Что известно о Павле Клименко

Клименко, вероятно, стал тринадцатым российским генералом, который погиб во время полномасштабного вторжения. Однако власти России подтвердили только восемь случаев.

За месяц до того, как Павел Клименко получил звание генерал-майора, бойцы его 5-й бригады убили американского стримера и бывшего участника боевых действий на Донбассе, Рассела Бентли. Американец работал на российскую пропаганду и воевал против Украины.

Впоследствии они взорвали тело, чтобы скрыть преступление. Сейчас бойцы, совершившие убийство находятся под следствием.

В апреле подразделение Клименка совершило еще одно преступление и убило мобилизованного учителя музыки Владимира Фролова. Стоит отметить, что погибший был инвалидом третьей группы и пытался демобилизоваться по состоянию здоровья.

Расследование ASTRA утверждает, что Клименко организовал тайный лагерь для пыток в Донецке. Также сообщают, что бойцов с тяжелыми ранениями под пытками заставляли участвовать в штурмах.