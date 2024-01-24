Российский Ил-76 сбили на взлете, – СМИ
Источник:Интерфакс-Украина
Российский Ил-76 24 января упал над Белгородской областью. По данным СМИ, его сбили на взлете.
Ил-76 упал над Белгородской областью днем 24 января. Сообщается, что его сбили сразу после взлета. Остальные детали пока не раскрывают.
Обратите внимание В сети опубликовали первые кадры с места падения Ил-76
Что известно о падении Ил-76 в Белгородской области
Ил-76 – советский тяжелый военно-транспортный самолет – упал на территории Белгородской области около 11:00. Сначала об этом сообщили СМИ, а затем стало известно, что губернатор, а также спасатели отправились на место инцидента.
На борту Ил-76 могли находиться более 60 человек. Очевидно, что все они погибли. Обломки Ил-76 разлетелись на несколько километров.
По данным СМИ, самолет мог перевозить на борту ракеты для ЗРК С-300. Ими оккупанты регулярно атакуют территорию Украины.
Российские захватчики пытаются хоть как-то объяснить падение своего самолета. Традиционно не обошлось без фейков. В этот раз враг цинично лжет, что на борту самолеты находились украинские военнопленные. В то же время, Украина уже опровергла эту информацию.
Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества,
– говорится в сообщении.
Украинцев призывают доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.