Российский Ил-76 сбили на взлете, – СМИ

Российский Ил-76 24 января упал над Белгородской областью. По данным СМИ, его сбили на взлете.

Ил-76 упал над Белгородской областью днем 24 января. Сообщается, что его сбили сразу после взлета. Остальные детали пока не раскрывают.

Обратите внимание В сети опубликовали первые кадры с места падения Ил-76

Что известно о падении Ил-76 в Белгородской области

Ил-76 – советский тяжелый военно-транспортный самолет – упал на территории Белгородской области около 11:00. Сначала об этом сообщили СМИ, а затем стало известно, что губернатор, а также спасатели отправились на место инцидента.

На борту Ил-76 могли находиться более 60 человек. Очевидно, что все они погибли. Обломки Ил-76 разлетелись на несколько километров.

По данным СМИ, самолет мог перевозить на борту ракеты для ЗРК С-300. Ими оккупанты регулярно атакуют территорию Украины.

Российские захватчики пытаются хоть как-то объяснить падение своего самолета. Традиционно не обошлось без фейков. В этот раз враг цинично лжет, что на борту самолеты находились украинские военнопленные. В то же время, Украина уже опровергла эту информацию.

Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества,

– говорится в сообщении.

Украинцев призывают доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.