Российский истребитель, который ВСУ сбили на Харьковщине, упал в Оскол: пилоты катапультировались

Российский самолет Су-34, который украинские военные сбили 18 мая, упал в реку Оскол неподалеку от Подлимана временно оккупированной Боровской общины Харьковской области.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет, отметив, что пилотам самолета удалось катапультироваться. Кроме того, в опубликованном сообщении рассказали, где сейчас сосредотачивается больше всего живой силы и техники оккупантов.

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Оккупантам периодически "прилетает" от наших ВСУ

Боровский поселковый совет пишет, что боевые действия на территории общины пока не ведутся, но захватчики все равно несут потери. Да, вчера наши защитники сбили в небе враждебный Су-34.

Вчера над соседним Купьянским районом был сбит вражеский самолет Су-34, упавший в Оскол неподалеку от Подлимана. Пилотам вражеского истребителя, к сожалению, удалось катапультироваться,

– говорится в сообщении.

По данным украинской аэроразведки, наибольшее количество живой силы и техники оккупантов находится в малых селах Боровщины на пересечении границ трех областей: Харьковской, Луганской и Донецкой, а также в Шейковке, Чернещине, Песках-Радьковских. Большое количество вражеских войск проходит через общину транзитом.

Обществом "руководят" местные коллаборанты

Российская комендатура во главе с военным комендантом при содействии нескольких местных коллаборантов приступила к управлению общиной.

"Они рассказывают местным жителям чепуху о том, будто Боровщина уже является частью "ЛНР" или Белгородской области России, пытаются заставить сотрудничать местных предпринимателей, оказывают давление на руководителей коммунальных предприятий и старост", – добавляют представители Боровского поселкового совета.

К сожалению, в общине до сих пор проблемы с интернетом, слабая мобильная связь. Не работает банковская система и государственные компании. В общине ощущается острая нехватка лекарств, в частности заканчиваются препараты инсулина. Оккупанты в свою очередь не пропускают гуманитарные грузы, в том числе жизненно важные лекарства, с территорий, подконтрольных украинским властям. Такая политика оккупационных властей может привести к трагическим последствиям, добавляют в телеграм-канале сельсовета.

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Что происходит на Харьковщине: коротко

С начала контрнаступления ВСУ освободили от российских оккупантов уже 23 населенных пункта на Харьковском направлении. Накануне, по данным Генштаба, под контроль украинских военных перешло село Дементиевка Дергачевского района.

В утренней сводке Генштаб ВСУ отмечал, что на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются вести контрнаступление, чтобы вернуть утраченные позиции. Однако враг продолжает производить огненное поражение украинских подразделений и даже пытался проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные рубежи.

На деоккупированную территорию области возвращаются люди. Однако глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что сейчас следует отложить такое решение.

В Офисе Президента 10 мая сообщали, что в Украине от оккупантов удалось освободить более 1003 населенных пунктов.

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