НАТО повысил готовность подразделений после опасных маневров России с польским самолетом

НАТО решило перевести свои воздушные подразделения в состояние повышенной готовности. Это явилось ответом на инцидент между российским истребителем Су-35 и польским самолетом пограничной миссии ЕС Frontex в Черном море.

Чиновник НАТО назвал действия России опасными и призвал не терять бдительность.

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Представитель НАТО добавил, что Альянс "остается бдительным", а все последующие вопросы по инциденту переадресовал властям Польши.

Подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета миссии Frontex над Черным морем возле Румынии,

– заявил чиновник.

Что этому предшествовало

5 мая российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Польский экипаж потерял высоту из-за опасных и агрессивных маневров российских летчиков, однако вовремя выровнял самолет. Поляки удачно приземлились в аэропорту Михаила Когелничану в румынском городе Констанца. Никто из членов экипажа не пострадал.

В румынском Минобороны отметили, что самолет L410 TURBOLET польской пограничной полиции выполнял обычное патрулирование под эгидой Агентства Европейской пограничной полиции и береговой охраны Frontex.

Спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что это была спланированная провокация. В результате миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем.