Британская разведка предупреждает, что решение Центрального банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% ухудшит экономическую ситуацию в стране. Высокие процентные ставки и обесценивание рубля могут вызвать дополнительные проблемы для российской экономики.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующий обзор опубликованный британским Министерством обороны. Разведка Британии прогнозирует усиление экономических трудностей для России.

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Разведка Великобритании проанализировала ситуацию с российской экономикой на фоне решения Центрального банка России сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21%.

По прогнозам британских аналитиков, это решение станет фактором усиления экономического дисбаланса в России, поскольку высокая ставка повлечет дополнительное инфляционное давление и усилит дефицит рабочей силы.

Центральный банк России принял решение сохранить ставку на уровне 21% на заседании 20 декабря 2024 года. Это решение стало продолжением повышения ставки с 19% до 21% на предыдущем заседании в октябре, что стало самым высоким уровнем ставки с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Британская разведка отмечает, что в условиях высоких процентных ставок российский бизнес все чаще критикует такую политику, указывая на ее негативное влияние на экономическое развитие. Однако инфляционное давление, вероятно, усиливается из-за недавнего снижения курса рубля.

Рубль в ноябре 2024 года обесценился до самого низкого уровня по отношению к доллару США с момента начала войны, достигнув отметки 114 за доллар.

Это падение национальной валюты стало следствием объявленных санкций против Газпромбанка, а также недавней публикации экономической статистики, свидетельствующей о перегреве экономики России.

В ответ на падение курса рубля, Центральный банк России объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года. Однако даже после этого курс рубля оставался около 100 за доллар до 20 декабря, что привело к ожиданиям на рынке относительно возможного дальнейшего повышения ключевой ставки.

В разведке отметили, что решение Центробанка сохранить ставку на текущем уровне лишь усилит дисбаланс в экономике России из-за инфляционных последствий падения рубля, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов.

Аналитики также указывают на возможные долгосрочные последствия этой политики, что может привести к еще большему экономическому затягиванию и усилению внутренних кризисных явлений в России.