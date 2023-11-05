В Крыму военный КАМАЗ влетел в легковушку: погибли 5 человек, из них 3 – дети

В Крыму 5 ноября российский КАМАЗ, что принадлежит оккупантам, влетел в легковой автомобиль. В результате аварии погибли 2 женщины и 3 малолетних ребенка.

Известно, что женщины являлись местными педагогами. Все пассажиры легкового автомобиля погибли на месте еще перед приездом врачей.

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Трагическая авария в Крыму

Крымские паблики передают, что на полуострове военный грузовик окупантов лоб в лоб столкнулся с легковушкой "Хюндай Солярис". Инцидент произошел 5 ноября на трассе Красноперекопск-Симферополь неподалеку от села Ишунь.

В автомобиле находилась 39-летняя учительница красноперекопской школы Виктория Л. с тремя своими детьми. Известно, что девочкам было всего 3, 6 и 8 лет. Кроме них в авто ехала также 20-летняя знакомая учительница Евгения С. Она была педагогом местного центра детского и юношеского творчества. Все они погибли на месте еще до приезда врачей "скорой".

Предварительно, 35-летний водитель КАМАЗа был трезвым. Уголовное дело пока не было возбуждено, однако материалы проверки якобы передали в военный следственный отдел.

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