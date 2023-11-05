Відомо, що жінки були місцевими педагогами. Всі пасажири легкового авто загинули на місці ще перед приїздом лікарів.
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Трагічна аварія в Криму
Кримські пабліки передають, що на півострові військова вантажівка окупантів лоб в лоб зіткнулася з легковиком "Хюндай Солярис". Інцидент стався 5 листопада на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік від села Ішунь.
У легковому автомобілі перебувала 39-річна вчителька червоноперекопської школи Вікторія Л. з трьома своїми дітьми. Відомо, що дівчаткам було всього 3, 6 та 8 років. Окрім них в авто їхала також 20-річна знайома вчительки Євгенія С. Вона була педагогом місцевого центру дитячої та юнацької творчості. Усі вони загинули на місці ще до приїзду лікарів "швидкої".
Попередньо, 35-річний водій КАМАЗу був тверезим. Кримінальну справу наразі не було порушено, однак матеріали перевірки нібито передали до військового слідчого відділу.
Моторошна аварія поблизу Ішуні: дивіться відео
Моторошні аварії в Україні
- На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину. Як зазначає сам депутат, він не порушував ПДР. Водночас журналісти зазначили, що за 40 хвилин до ДТП Андрій Ніколаєнко рухався на дорозі зі швидкістю 162 кілометри на годину.
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