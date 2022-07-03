В акватории Мариуполя на мине подорвался российский десантный катер "Акула", – Андрющенко

Недалеко от Мариуполя в Азовском море подорвался на мине российский десантный катер "Акула". Это произошло еще 30 июня.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что наконец-то этому получили подтверждение.

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Погибли трое российских моряков, – Андрющенко

Самоликвидировался десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота. По предварительной информации, погибли 3 моряка.

В Мариуполе сгорел склад награбленного

Возмездие настигло оккупантов и в левобережной части Мариуполя. Здесь враги устроили себе склад для награбленного на территории СТО. Однако 2 июля все сворованное внезапно загорелось. Российские так называемые "спасатели" поспешили спасать ворованное, но у них ничего не вышло.

Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям. Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов,

– заверил Андрющенко.

Оккупанты потеряли 15 кораблей и катеров

Отметим, что, согласно официальному сведению Генштаба, в войне в Украине Россия потеряла 15 кораблей и катеров. Относительно личного состава ВСУ ликвидировали 35 970 врагов. Также россияне лишились 1 584 танков, 246 реактивных систем залпового огня, 217 самолетов и 187 вертолетов.

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Ситуация в оккупированном Мариуполе: что известно

Около 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах так называемой ДНР. Сейчас известно о как минимум 4 таких тюрьмах – в Оленовке, Донецке и Макеевке.

Тела людей, погибших в результате вражеских бомбардировок, уже не достают из-под завалов. Россияне решили подрывать дома.

В городе – большие проблемы с продовольствием и товарами первой необходимости. Оккупанты не делают новых поставок.

О жителях города собирают информацию под видом регистрации поврежденного имущества.

Смотрите в видео – потери врага по состоянию на 3 июля: