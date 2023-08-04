Российский корабль "Оленогорский горняк" могли подбить во время атаки дронов на Новороссийск

Российский корабль "Оленогорский горняк" 4 августа, вероятно, принял позу знаменитого крейсера "Москва". Корабль могли подбить при атаке дронов на Новороссийск.

Российские СМИ сообщают, что возле Новороссийска после ночной атаки дронов буксируют военный корабль, пишет 24 Канал. Российские паблики распространяют видео, на котором видно, что вблизи Новороссийска якобы десантный корабль ВМФ России "Оленегорский горняк" накренился набок.

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Десантный корабль России накренился набок

Судно пытаются отбуксировать к берегу.

Возле Новороссийска буксируют военный корабль: смотрите видео

Источники 24 Канала в Службе безопасности сообщили, что атака на "Оленегорский горняк" – это спецоперация СБУ вместе с ВМС . В СБУ показали видео атаки, в результате которой "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину.

Интересно, что российское минобороны утром 4 августа заявило, что катера якобы отразили атаку дронов. Следовательно, российский десантный корабль, вероятно, по собственной воле захотел стать так называемым "хорошим русским".

Российские пропагандисты уже жалуются, мол, кто-то "хайпанул", опубликовав видео подбитого корабля и "Киев увидел результаты своей атаки".

На опубликованных видео видно, что корабль проекта 775 "Оленогорский горняк" сильно накренился и рискует пойти на дно в поисках крейсера "Москва". Сейчас российские оккупанты пытаются спасти "сосуд".

"Оленогорский горняк" сильно накренился: смотрите видео

Россия перебросила "Оленегорский горняк" с Северного флота