Огромная воронка, поврежденные дома и церковь: фото последствий ракетного удара России по Киеву
Источник:Николай Калашник
В Дарницком районе столицы в микрорайоне Бортничи в результате сегодняшней ракетной атаки повреждены частные дома и церковь. В результате взрыва образовалась огромная воронка.
Об этом сообщил глава Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник. Он призвал граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать воздушную тревогу.
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В результате очередного ракетного обстрела мирного населения россиянами в микрорайоне Бортничи повреждены частные жилые дома и здание церкви. Работают взрывотехники и следственно-оперативные группы,
– отметил Калашник.
По его словам, предварительно пострадавших в результате атаки нет.
Председатель Дарницкой РГА также опубликовал фото с места событий, на которых можно увидеть последствия обстрела, в частности, в результате взрыва во дворе дома образовалась огромная воронка.
Вырва в Дарницком районе Киева, образовавшаяся в результате взрыва / Фото Николая Калашника
Рядом повреждены дома и автомобили / Фото Николая Калашника
Повреждено также здание церкви:
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