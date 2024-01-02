Огромная воронка, поврежденные дома и церковь: фото последствий ракетного удара России по Киеву

В Дарницком районе столицы в микрорайоне Бортничи в результате сегодняшней ракетной атаки повреждены частные дома и церковь. В результате взрыва образовалась огромная воронка.

Об этом сообщил глава Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник. Он призвал граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать воздушную тревогу.

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В результате очередного ракетного обстрела мирного населения россиянами в микрорайоне Бортничи повреждены частные жилые дома и здание церкви. Работают взрывотехники и следственно-оперативные группы,

– отметил Калашник.

По его словам, предварительно пострадавших в результате атаки нет.

Председатель Дарницкой РГА также опубликовал фото с места событий, на которых можно увидеть последствия обстрела, в частности, в результате взрыва во дворе дома образовалась огромная воронка.



Вырва в Дарницком районе Киева, образовавшаяся в результате взрыва / Фото Николая Калашника



Рядом повреждены дома и автомобили / Фото Николая Калашника

Разрушения подверглись частным домам / Фото Николая Калашника

Взрывной волной в домах выбило окна / Фото Николая Калашника

Повреждено также здание церкви:

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