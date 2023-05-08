"Упаси господи проиграем": российский олигарх ноет из-за провалов оккупантов в Украине
Российский олигарх Андрей Ковалев пожаловался на "вторую армию мира". Он признал, что для страны-агрессорки вести войну гораздо труднее, чем рассчитывали в Москве.
Ковалев признал, что украинские войска намного сильнее российских. Соответствующее видео обнародовали в сети, информирует 24 Канал.
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Олигарх заныл о провалах России в Украине
По словам Ковалева, когда Россия начинала полномасштабное вторжение, то была уверена, что победит. Однако позже во "второй армии мира" все пошло не по плану.
Олигарх вспомнил, как в начале вторжения россияне были уверены, что 2 – 3 недели и они "возьмут" Киев.
Началось хорошо, а потом пошло как-то не так, как предполагалось. Помните наше отступление, разгромленные колонны, шедшие без сопровождения, без разведки. Затем весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто прогнозировал, анализировал, предполагал? И оказалось, что мы имеем дело не вот с тем слабым государством, каким оно было в 2014 году, когда мы Крым взяли без всякого выстрела,
– сказал Ковалев.
В то же время российский олигарх назвал Украину "высокоорганизованным государством", а Вооруженные Силы – "прекрасными и современными".
"Упаси господи Россия проиграет!" – ужасает Ковалев.
Россиянин возмутился и вспомнил, как Украина утопила крейсер "Москва". Также он заговорил о взрывах на Крымском мосту и над Кремлем.
Кроме этого, олигарх назвал так называемую "специальную военную операцию" настоящей "страшной войной", а российских дипломатов – "обо**аными щенками".
Против нас весь мир. 122 страны проголосовали за признание нас агрессором! Будущее – где оно? Какие проекты, какие планы? Досадно!
– добавил Ковалев.
Нытье российского олигарха: смотрите видео
Российские олигархи жалуются на власть
- Недавно расследователи обнародовали якобы запись разговора между российским миллиардером Романом Троценко и бизнесменом Николаем Матушевским. На записи слышно, как олигархи говорят о том, что в России "все рушится", потому что власть – "в руках муд*л", а "Путин – придурок".
- Бизнесмены пожаловались, что от России ничего не останется, кроме "выжженной пустыни".
- Кстати, сами Троценко и Матушевский опровергли правдивость этого разговора.