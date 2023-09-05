Российский пилот, перегнавший Ми-8 в Украину, рассказал о 500 тысячах и новых документах
Российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину российский истребитель Ми-8. 28-летний капитан получит за это денежное вознаграждение и новые документы.
Эту информацию пилот сам рассказал в интервью журналисту и блогеру Владимиру Золкину. Известно, что семья лётчика уже находится в Украине, пишет 24 Канал.
Смотрите также Не только пилот и вертолет: какими данными завладело ГУР после операции с Ми-8
Российский летчик рассказал о вознаграждении и новых документах
Максим Кузьминов рассказал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины во время операции "Синица" полгода поддерживало контакт с ним. По его словам, операцию начали готовить в феврале – марте 2023 года. Тогда его мать уже находилась в Киеве.
Сам пилот прилетел в Украину 9 августа 2023 года за штурвалом вертолета Ми-8 вместе с экипажем. Кроме самого вертолета Украина получила еще и важные компоненты для истребителей Су-27 и Су-30СМ.
Максим Кузьминов рассказал, что до 9 августа он "постоянно находился на связи с украинской разведкой".
В тот момент уже были обсуждены все возможные детали и маршруты. Самым выгодным оказался перелет именно из Курска (России – 24 Канал). Во-первых, это было близко, во-вторых, не было других факторов, сильно препятствующих. У меня уже был готовый чистый "коридор" для перелета,
– вспомнил капитан.
По его словам, перелет в Украину был его инициативой. Основную причину своего поступка он назвал желание "отказаться от участия в военных преступлениях" российских оккупантов.
Максим Кузьминов отметил, что Украина ему должна выплатить 500 тысяч долларов и сделать новые документы в рамках государственной программы защиты.
Что известно об операции "Синица"
- Украинская разведка рассказала, что они смогли успешно выманить российский вертолет Ми-8АМТШ. Российский лётчик посадил его вместе с личным составом и грузом в Харьковской области.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что к пилоту удалось найти подход.
- Перед операцией Украина незаметно увезла из России его семью. В частности, ему создали условия, чтобы он сумел перегнать воздушное судно с экипажем, не знавшим, что происходит. Когда экипаж узнал, то попытался скрыться, поэтому их пришлось ликвидировать. Подробнее об операции читайте здесь.