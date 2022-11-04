Туалет и душ дома не нужны, потому что воняют, – невероятный урок гигиены от пленного оккупанта

Во время разговора с украинским журналистом 29-летний пленный доброволец из Тамбова захотел подчеркнуть, что он не такой, как все оккупанты. Решил это подтвердить тем, что не воровал унитазы.

"Вот вы меня сравниваете со всеми, а я – не как все"

Однако тут же оговорился, что не воровал, потому что ему они не нужны. Да и никогда такого блага цивилизации у него дома не было.

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Свое мнение Денис аргументирует тем, что за этой сантехникой нужно убирать, иначе – она воняет. Поэтому туалет на улице – именно то, что нужно.

Да он (туалет) мне и не нужен дома. Чтобы воняло и убирать дома постоянно? Туалет на улице. Я в деревне живу. И мне это нормально, мне туалет не нужно мыть каждый день. И вони я ночью от него чувствовать не буду, или потому, что кто-то забыл за собой смыть,

– заявил пленный россиянин.

Также он отметил, что когда его собратья воровали телевизоры, телефоны, планшеты и другую технику, он чужого не брал.

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Россияне воруют не только унитазы: последние новости

Напомним, что воровать унитазы представители "большой страны" начали с самого начала полномасштабного вторжения. Да, еще 14 марта они его украли из музея в Запорожье.

Также в начале войны они сумели обворовать животных в зоопарке, ведь там кормили их не только кормом, но и овощами.

Воруют, конечно, и разнообразную технику. К примеру, недавно оккупант украл телефон и при этом "засветил" лицо на камеры. А несколько раньше его "собрат" смародерил эйрподсы у заместителя мэра Изюма.

Также россияне вывозят и другие "экспонаты". Так, в конце октября стало известно, что они похитили кости Потёмкина, однако других своих 200-х забирать не спешат.

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