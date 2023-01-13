"Духовная мобилизация": новый маразм от создателей "жеста доброй воли" и "отрицательного наступления"

Если вдруг вам захочется чего-нибудь абсурдного, то вы можете просто включить шоу Владимира Соловьева. В целом воображение российских пропагандистов не перестает поражать, ведь это же надо уметь выдавать такой бред.

Так, недавно на шоу Соловьева прозвучало очень "интересное" мнение. Один из пропагандистов "объективно" оценил возможности российской армии и заявил, мол, цели "СВО" могли быть достигнуты еще в мае прошлого года.

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В России считают, что война еще продолжается из-за "великодушия" Путина

Довольно объективная оценка, учитывая предыдущие пропагандистские заявления о "Киеве за три дня". Впрочем, как видим "СВО" до сих пор в процессе, хотя прошел уже почти год. Более того, о достижении каких-либо целей для россиян даже не говорится.

Мы с вами знаем, что оккупанты терпят поражение за поражением из-за собственной ничтожности, а очень хорошо помогают им в этом наши отважные защитники. Однако пропагандист видит ситуацию по-другому.

Он отметил, что цели "СВО" не были достигнуты в мае прошлого года только из-за великодушия российского диктатора Владимира Путина, который якобы не хотел устраивать "второй Сталинград" на Донбассе.

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Пропагандист отметил, что поначалу очень критично отреагировал на заявление кремлевского диктатора. По его мнению, именно так и нужно было поступить. Однако впоследствии у него случился инсайт и он понял "всю глубину замысла" Путина.

Представим, если бы мы все это сделали (достигли целей "СВО" в мае – 24 Канал): сейчас бы не возник вопрос о глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена, не состоялась бы духовная мобилизация общества. Если бы тогда это было сделано, то не было бы создано морально-психологических условий для революционных реформ, которые буквально назрели,

– заявил пропагандист.

Остановимся немного на этой цитате, поскольку она является отличным примером маразма в его чистом виде. Глубокая модернизация вооруженных сил звучит очень мощно, но только в том случае, если не смотреть на российскую армию, которая выглядит просто ничтожно.

И самое интересное – "духовная мобилизация", поскольку о военной там говорить запрещено. Поэтому на этих словах пропагандист очень напрягся и несколько раз подчеркнул, что подразумевает именно "духовную".

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Пропагандист отметил, что затягивание войны кроме негативных последствий имеет также положительные моменты. Что ж, способность видеть позитив в том, что их государство подходит к своему концу, это незаурядное умение.

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