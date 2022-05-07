Российский режим уже абсолютно зависим от Китая, – Пионтковский

Из-за санкций Россия стала зависимой от Китая, ведь большинство стран ограничили сотрудничество со страной-агрессором. А потом Китай может забрать себе некоторые территории России.

Об этом рассказал 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, Китай – один из главных бенефициаров этой войны. Эксперт говорит, что выгоду он уже извлек – Россия ослабла настолько, что стала беспомощным придатком Китая.

Совокупность санкций и военной "сделки" делает российский режим полностью зависимым от Китая во всем. Ведь главный удар санкций не финансовый, а технологический,

– заявил Пионтоковский.

Он утверждает, что Россия стала беспомощным заложником Китая.

"И Китай сначала выполнит свои непосредственные требования на территории, отброшенной Китайской империей в 19 веке, а затем де-факто "проглотит" всю территорию Дальнего Востока и восточной Сибири", – считает публицист.

По его мнению, если бы американцы отказались поддерживать Украину, и мы получили поражение, Китай мог бы уже через неделю взять Тайвань.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: последние новости

В США заявили, что возможный альянс России и Китая очень опасен. Поэтому Госдепартамент США будет предоставлять Конгрессу отчеты с детальным описанием действий Китая по Кремлю.

В то же время, в Министерстве иностранных дел Китая уверяют, что они не хотят третьей мировой войны. Представитель ведомства Ван Вэньбинь сказал о необходимости укрепить глобальную безопасность.

Ранее в Госдепе США заявили, что обеспокоены китайской поддержкой российской агрессии в Украине.

Однако спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что нет признаков того, что Китай предоставляет России оружие. По его словам, Кремль использует собственную боевую силу, которую накопил возле границ Украины до 24 февраля.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал, что Китай отворачивается от России и Беларуси. В свою очередь, переориентируется на так называемые страны южного пути.

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