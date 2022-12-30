Миссия провалена: из Беларуси в Россию возвращается самолет, наводящий цели

Из Беларуси в Россию возвращается самолет Ан-50, который обнаруживал цели для истребителей. Во-первых, россияне время от времени перебрасывают свою авиацию на разные аэропорты.

А во-вторых, задание российского самолета в Беларуси могло быть завершено. Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Какова была миссия российского самолета в Беларуси

Военный эксперт объяснил, что Россия направила этот самолет в Беларусь для того, чтобы провести разведку и выявить позиции украинских зенитных ракетных комплексов и радары – средства наблюдения и обнаружения.

Так, враг хотел поразить украинские средства обнаружения. А также нанести ущерб не только инфраструктурным и гражданским объектам, но и средствам противовоздушной обороны.

Эти планы были спутаны тем, что Украина и наши партнеры сделали немаловажный шаг на опережение и нашему государству предоставили имитаторы радаров, то есть фактически приманки для вражеских ракет, которые хотела запустить Россия. Очевидно, она это поняла и решила, что, пожалуй, нет никакого смысла проводить такую разведку,

– заметил военный эксперт

Впрочем, не исключено, что российский самолет вернется в будущем и будет разведывать другие объекты.

Мусиенко объяснил, почему российский самолет покинул Беларусь: смотрите видео

Как теперь могут действовать россияне

Мусиенко отметил, что предположение о попытках России уничтожить украинские средства обнаружения вероятно, поскольку во время последней массированной атаки страна-агрессор использовала, в том числе противорадарные ракеты. А это впервые за продолжительное время. Следовательно, вероятно, что россияне действительно пытались поразить соответствующие цели.

"Видимо, миссия не была успешной и по состоянию на сегодняшний день она выполнена. Россияне поняли, что им сложно будет обойти все эти приманки и пока ее либо отложили, либо изменят на другие направления, где нужно будет проводить разведку этих целей", – предположил военный эксперт.

Российские самолеты все еще находятся в Беларуси