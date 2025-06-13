Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем
- Российский самолет-разведчик Ил-20 нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем утром 13 июня.
- Инцидент расценили как "провокационную проверку готовности систем стран НАТО", борт перехватили британские истребители.
В пятницу, 13 июня, российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Инцидент произошел около 10:50 на глубине 2 километров.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, передает 24 Канал. Случай назвали очередной "провокационной проверкой готовности систем стран НАТО".
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Что известно об инциденте
Благодаря постоянному наблюдению за воздушным пространством и сотрудничеству союзников, дислоцированная в Польше резервная пара британских истребителей поднялась в воздух еще до нарушения границы.
Они перехватили и идентифицировали российский самолет, который впоследствии покинул польское воздушное пространство. Инцидент анализирует командование НАТО.
Миссии по патрулированию воздушного пространства предназначены для сдерживания и защиты воздушного пространства стран-членов Альянса,
– говорится в сообщении.
Напомним, подобные инциденты случались неоднократно. В ноябре 2024 года российский Ил-20 перехватили истребители F-35 вблизи границы Норвегии. Разведывательная деятельность страны-агрессора на севере Скандинавии усилилась после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.