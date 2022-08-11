российский самолет-разведчик за два дня дважды зашел в зону ПВО Аляски

В течение двух дней российский самолет-разведчик дважды зашел в зону ПВО Аляски. Однако суверенного пространства США или Канады он не нарушал.

российские самолеты постоянно оказываются там, где нельзя. Не успели в МИД Эстонии вызвать посла россии из-за того, что самолет страны-оккупанта нарушил эстонское воздушное пространство, как поступило сообщение об инциденте над Аляской.

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российский самолет дважды вошел в зону ПВО Аляски

Самолет в зоне ПВО Аляски зафиксировало Командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады.

– говорится в сообщении.

Оккупанты за сутки потеряли 10 самолетов

В жизни российской авиации наступила эпоха "хлопка". Владимир Зеленский во время вечернего обращения 10 августа заявил, что только за сутки россия потеряла 10 боевых самолетов. Из них 9 – на территории временно оккупированного Крыма. Еще один – на Запорожском направлении.

Кроме того, у оккупантов новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов.

Всего за время полномасштабного вторжения россии в Украину удалось уничтожить 232 самолета врага.

Также по состоянию на 10 августа Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил о ликвидации 42 800 российских захватчиков.

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