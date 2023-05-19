В Курскую область прибыл российский спецназ: какие задачи будет выполнять

Главное разведывательное управление России прислало в Курскую область, граничащую с Украиной, подразделения спецназовцев. Они могут выполнять диверсионные операции или привлекаться к противодиверсионной работе.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что эта группа российских военных диверсантов может доставить немного хлопот для приграничных районов Украины.

Смотрите также "Украинский след" теряется: Пономарев объяснил, кто стоит за взрывами в России

Спецназовцы имеют две задачи

Жданов заявил, что российский спецназ применяется, в том числе, и для ведения диверсионных и разведывательных операций. Это их непосредственная работа и они будут пытаться развернуть подрывную деятельность на нашей территории, граничащей с Курской областью.

Это их основная задача, но они могут заниматься контрдиверсионной работой. За последние месяцы у них там многое случается, постоянно какой-то "хлопок", взрывы, сходы вагонов с путей, – отметил военный эксперт.

Олег Жданов о задачах спецназа России в Курске: смотреть видео

Если российские спецподразделения приехали бороться с украинскими диверсантами и партизанами, то особое внимание они будут уделять объектам критической инфраструктуры, а также военным объектам, которые могут быть интересны нашим диверсионным группам.

"В случае противодиверсионной работы, будут привлечены многие структуры: ФСБ, Росгвардия, полиция, агентурная разведка. Если будут обнаружены диверсанты, то объявляют операцию "Перехват" или "Кольцо" и прочесывают определенный район с целью ликвидации или захвата диверсантов", – добавил Жданов.

Что известно о российском спецназе в Курске