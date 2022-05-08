Российский танк дважды наехал на мину: ВСУ показали, как горят неудачники

Украинские защитники смогли снять беспилотником невероятную неудачу российских танкистов. Они наехали на мину и все же остались целыми, поэтому продолжили движение и напоролись уже на другую.

Как следствие, это была их последняя поездка. Запись этого курьеза обнародовали в Сухопутных войсках ВСУ 8 мая.

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На второй мине даже подбросило

На записи видно, что вражеский танк развернулся и направлялся в сторону лесополосы. Однако все пошло не по плану, и над ним поднялось огромное облако пыли и черного дыма.

Снова военный транспорт появился в кадре уже через 18 секунд. Башня танка крутилась до момента, пока не взорвалась вторая противотанковая мина. В момент этого взрыва уже были видны и языки пламени, буквально подбросившие россиян в многотонной машине.

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Другой курьез россиян накануне

Также 8 мая наши защитники рассказали о другом событии, которое их позабавило. Дело в том, что в Запорожской области россияне использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", однако немного не угадали с координатами. Потому под огонь попали позиции других подразделений армии России.

Мы понимаем, что на майские традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады!

– прокомментировали это украинские воины.

Однако они добавили, что не дадут оккупантам делать все своими силами. Мол, тоже продолжат уничтожать врагов и крепко держать оборону.

Также недавно показали уничтожение на Змеином

Днем ранее обнародовали видео крайне мощного удара по россиянам, временно захватившим остров Змеиный. Сначала работали беспилотники Bayraktar, ликвидировавшие зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также остальные системы ПВО, которые туда завезли враги.

После этого временные жители острова увидели над собой уже украинские Су-27. Они же приступили к плотному расстрелу российских военных, которые уже могли разве что разбегаться.

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