Скоро покажем, как работаем, – офицер ВСУ заинтриговал, как будут уничтожать вражескую технику

Россияне стали чаще использовать танки с наваренной крышей - так называемые "танки-мангалы". Наши защитники нашли способ, как с этим бороться.

Об этом 24 Каналу сказал офицер 59 мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, отметив, что в ближайшее время все смогут увидеть, как наши воины уничтожают технику противника.

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ВСУ имеют способ борьбы с "танками-мангалами"

Офицер ВСУ отметил, что российские оккупанты действительно используют некие "передвижные мангалы". Есть определенные сложности с тем, чтобы поразить такой вид бронетехники.

Но мы уже нашли, скажем, механизмы, как с этим бороться, и в ближайшее время это покажем,

– заявил Цехоцкий.

Он рассказал, что 59 ОМПБр сейчас собирает на комплектующие для мастерских, которые постоянно работают над усовершенствованием FPV-дронов, начинением их различными видами взрывчатки, а также на средства РЭБ.

Ведь, заметил он, враг использует очень большое количество дронов – небо практически усеяно различными беспилотными комплексами, и с этим надо бороться.

Все вражеские атаки отбиты

Каждый желающий может помочь 59 ОМПБр собрать нужную сумму для нужд на позицию для пилотов бомберов. Сделать это можно, пополнив банку по ссылке или отправив деньги на карту 5375 4112 1684 4311.

Цехоцкий рассказал, что на Новопавловском направлении оккупанты постоянно штурмуют 2 населенных пункта – Нетайлово и Красногоровку. Накануне противник использовал для этого также бронетехнику.

Был уничтожен БМП-2, поврежден танк Т-72 и еще одна БМП повреждена,

– сказал офицер ВСУ.

А уже утром, добавил он, россияне запустили бронированную ремонтно-эвакуационную машину, чтобы вытащить единицу своей техники, но подорвались на мине.

Поэтому все штурмы оккупантов отражены, наши защитники удерживают позиции.

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