Российский вертолет обстрелял неуправляемыми ракетами Сумщину

На участке пограничников "Юнаковка", что в Сумской области военный вертолет россиян обстрелял наши территории.

Били оккупанты неуправляемыми ракетами. Украинские защитники не пострадали.

Заметьте Россияне перебросили дополнительные подразделения в регионы возле Черниговщины и Сумщины

Что известно об обстреле

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что враг не оставляет в покое область. Острел был около 12:20 в Хотинской поселковой ОТО.

Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.

В Госпогранслужбе показали видео с места обстрела.

Место обстрела / Фото из телеграма Живицкого

Предыдущий обстрел Сумщины

29 апреля российские военные также атаковали Сумщину. По области выпустили более 30 мин, обстреливали села.

Били по нашей территории со стороны российского села Городище.

Важно – Угроза остается: с территории Беларуси до сих пор возможно наступление: