Украинские воины осуществили новогоднее пожелание оккупанта, которое тот оставил в заброшенном здании
- Российский солдат написал просьбу о сдаче в плен на картонках и прикрепил их в заброшенном здании.
- Надписи заметили украинские операторы дронов и задержали оккупанта.
Российский оккупант записал свое новогоднее желание на самодельной картонке. Роль Деда Мороза исполнили украинские операторы дронов.
Инцидент произошел на Харьковщине, на Лиманском направлении. Там российский военный вошел в заброшенный дом и на окнах оставил самодельные таблички с просьбой взять его в плен. Об этом рассказал 16-й армейский корпус ВСУ, передает 24 Канал.
Смотрите также В России считают, что участники "СВО" не могут быть военнопленными, – Лубинец
Как новогоднее желание оккупанта осуществилось?
Надписи заметили операторы беспилотника подразделения "Феникс" батальона "Воля" во время аэроразведки.
На картонке на русском языке было написано: "Пожалуйста, заберите меня в плен, я хочу жить".
После этого оператор дрона дал оккупанту четкие инструкции по безопасной сдаче в плен. Позже к операции присоединилось спецподразделение "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады, которое без сопротивления задержало российского солдата.
Как россиянин сдавался в плен на Харьковщине: смотрите видео
- Напомним, что за неполный 2025 год в плен попало больше военных России, чем за 2022 – 2023 годы вместе взятые.
- В среднем еженедельно сдаются 60 – 90 человек, а в августе 2024 года этот показатель достигал до 350 пленных в неделю.
- Проект "Хочу жить" сообщил, что количество российских пленных превышает 10 тысяч.
- К слову, российский военнослужащий из Костромы Никита Буданов попал в плен, после чего решил стать на сторону Украины. 18-летний солдат вступил в Легион "Свобода России".
- 36-летний легкоатлет из Кении, Эванс Кибет, попал на фронт, когда ему обманом предложили участие в спортивном фестивале в Санкт-Петербурге, а на самом деле подписали на службу в армии. Кибет, оказавшись на фронте, сбежал в лес, снял форму, и через два дня сдался украинским войскам, которые предоставили ему еду и воду.
- Российские пленные обратились к Путину с вопросом, почему их не обменивают, несмотря на договоренности обмена "всех на всех".