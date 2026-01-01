Украинские воины осуществили новогоднее пожелание оккупанта, которое тот оставил в заброшенном здании

Российский оккупант записал свое новогоднее желание на самодельной картонке. Роль Деда Мороза исполнили украинские операторы дронов.

Инцидент произошел на Харьковщине, на Лиманском направлении. Там российский военный вошел в заброшенный дом и на окнах оставил самодельные таблички с просьбой взять его в плен. Об этом рассказал 16-й армейский корпус ВСУ, передает 24 Канал.

Как новогоднее желание оккупанта осуществилось?

Надписи заметили операторы беспилотника подразделения "Феникс" батальона "Воля" во время аэроразведки.

На картонке на русском языке было написано: "Пожалуйста, заберите меня в плен, я хочу жить".

После этого оператор дрона дал оккупанту четкие инструкции по безопасной сдаче в плен. Позже к операции присоединилось спецподразделение "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады, которое без сопротивления задержало российского солдата.

Как россиянин сдавался в плен на Харьковщине: смотрите видео