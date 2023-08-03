В КНДР после визита Шойгу прилетел российский военный самолет: СМИ выяснили цель рейса
Источник:NK News
Российский военный самолет совершил необъявленный рейс в КНДР через несколько дней после визита главы минобороны России Сергея Шойгу в Северную Корею. Журналистам удалось идентифицировать самолет, который по внешнему виду и размерам совпадает с Ил-62.
Российские и северокорейские государственные СМИ не сообщали об этом рейсе. По данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, Ил-62М ВВС России с регистрационным номером RA-86559 вылетел из Москвы в Пхеньян 1 августа и прибыл после 8 часов утра по китайскому времени.
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Самолет мог осуществлять определенную форму передачи товаров или платежей
Анализ NK News спутниковых снимков Planet Labs показывает самолет, по внешнему виду и размерам совпадающий с Ил-62 перед терминалом международного аэропорта Пхеньяна в 11:28 утра 2 августа.
Траектория полета самолета Ил-62М ВВС России / Фото NK News
Похожий на российский самолет Ил-62М был припаркован перед терминалом аэропорта Пхеньяна / Фото NK News
В сообщении говорится о самолете для VIP-пассажиров, используемом для военных делегаций. Журналисты напоминают, что ранее этот самолет доставлял заместителя министра обороны России Александра Фомина и команду в Пхеньян для военных переговоров в июле 2019 года.
Учитывая тип самолета, этот рейс вряд ли предполагал получение или доставку основных систем вооружения. Однако NK News не исключает определенной формы передачи товаров или платежей.
Аналитики предположили, что Ким Чен Ын и Шойгу могли заключить соглашения по поставкам оружия КНДР в Россию. В материале говорится, что рейс может быть связан с выполнением рекомендаций по итогам визита делегации Шойгу и возможно договоренностей, достигнутых с Кимом.
Россия надеется на помощь КНДР
- Россия из-за захватнической войны против Украины оказалась в международной изоляции, поэтому ищет партнеров, которые оказали бы ей военную помощь.
- Так, в конце июля глава российского минобороны Сергей Шойгу прибыл с визитом в КНДР. Там он встретился с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином.
- Шойгу заявил, что Москва и Пхеньян укрепляют свои военные связи. Он назвал Северную Корею важным партнером России. Также Шойгу убежден, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия оборонных ведомств обеих стран.
- Ранее Госдепартамент США сообщал, что Северная Корея передавала оружие ППК "Вагнер" и другим русским силам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже подтвердил, что Северная Корея оказывала поддержку России. По его словам, КНДР передавала России ракетные системы и снаряды.
- В США утверждали, что Россия хочет получить запасы боеприпасов в Северной Корее. В обмен страна-агрессор может предложить свое продовольствие, которого у КНДР серьезная нехватка.