Пьяный русский военный начал стрелять в своих и забросил в блиндаж гранаты

Российский военный в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по своим сослуживцам в Белгородской области. Он также забросил в блиндаж гранаты и убежал.

В результате этого погиб 1 военный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Месть за Сумы: СМИ утверждают, что ГУР дважды ударило по 112-й ракетной бригаде России

Российский военный начал стрелять по своим

41-летний Сергей Федоров 16 апреля на боевом задании в районе поселка Прилесье в Белгородской области напился и поссорился со своими коллегами.

В порыве гнева он бросил в блиндаж 2 гранаты и начал стрельбу.

В результате погиб 50-летний российский военный, а 54-летний получил ранения.

Федоров скрылся с места происшествия с автоматом.

Его начали разыскивать, к чему в частности присоединились "z-каналы". Дезертира задержали.

Напомним, российский батальон "Эспаньола" заявил, что рассматривает всех украинских гражданских как допустимые военные цели, не отделяя их от военных или террористов. Как там указывают, они считают гражданскими только тех, кто сотрудничает с российской армией. Этот батальон уже отличался своими дикими заявлениями, в частности о калечении украинских военных.