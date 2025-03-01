Российский пропагандист без разрешения попал на встречу Зеленского и Трампа: его выгнали

Один из российских пропагандистов накануне без разрешения попал в Овальный кабинет, когда там встречались президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп.

Это был сотрудник российского государственного информационного агентства. Ситуация произошла во время конференции лидеров в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и корреспондента News Nation Келли Мейер.

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Как российский корреспондент прокрался на встречу

Корреспондентка вышеупомянутого американского издания, ссылаясь на официального представителя Белого дома, сообщила, что репортер пропагандистского СМИ прокрался на встречу в Овальном кабинете с президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Впоследствии об этом сообщило CNN. Издание отметило, что даже AP и Reuters не допустили к встрече такого уровня. Там также добавили, что по данным Белого дома, российский пропагандист не имел права находиться рядом с прессой, поскольку ему запретили.

Журналисты отмечают, что он оказался среди группы специально подобранных репортеров, присутствующих в Овальном кабинете на встрече лидеров, которая является частью усилий США прекратить войну России, развернутую в Украине. Но Белый дом отказал пропагандисту в допуске.

Как только сотрудники пресс-службы узнали, что он находится в Овале, его выпроводил пресс-секретарь,

– пояснил представитель Белого дома.

Напомним, 28 февраля переговоры Зеленского и Трампа пошли не по плану, президенты рассорились прямо перед камерами. Из-за этого переговоры завершились досрочно. Белый дом заявил, что Трамп и его вице-президент всегда будут защищать интересы американцев.