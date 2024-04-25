"Измена ходит рядом": почему российским чиновникам запрещают выезд за границу
Владимир Путин запретил российским чиновниками выезжать за границу, даже в так называемые "дружественные" страны. В частности, и в Беларусь. Принять такое решение кремлевского диктатора убедили чекисты.
Путин согласился, потому что имеет ощущение кризисной ситуации. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
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Тревожность Путина растет
Аббас Галлямов отметил, что власть в России все больше концентрируется в руках чекистов. Они склонны во всем видеть предательство. Если раньше Путин верил большинству, которое состоит из чиновников, то сейчас стал на сторону радикального меньшинства.
Они убедили Путина в том, что измена ходит рядом. Поэтому незачем провоцировать и ехать куда-то. С одной стороны, они могут стать объектом вербовки. С другой стороны, их могут похитить, вывезти в "недружественные" страны. Поэтому пусть дома сидят,
– предположил оппозиционер.
Российские чиновники очень любили отдыхать на дорогих курортах за рубежом, тратить там деньги, покупать имущество. Поэтому они очень недовольны таким запретом.
"Видимо, у Путина есть ощущение кризисной ситуации. Полгода, год, два года назад оно у него было не столь сильным. Он позволял ездить хотя бы в "дружественные" страны. Если есть необходимость еще сильнее закрутить гайки, то его степень тревожности возрастает", – добавил политтехнолог.
Что известно о запрете на выезд за границу российским чиновникам
- Российским чиновникам, депутатам и работникам госструктур Кремль запретил выезд за границу даже в "дружественные" страны, в частности, в Беларусь. Чтобы пересечь границу между Россией и Беларусью, нужно получить спецразрешение, но его никому из чиновников не выдают, даже депутатам госдумы.
- Инициатором запрета на выезд чиновников за границу стала ФСБ. Во вражеской спецслужбе считают, что чиновники невольно могут разгласить государственные секреты или их задержат и предложат сделку, чтобы раскрыть "тайны".
- Майор ВСУ Егор Чечеринда заметил, что недовольство путинским режимом постепенно будет нарастать даже среди его окружения. Ведь российские чиновники привыкли отдыхать на Лазурном побережье, в Майами, Лос-Анджелесе и так далее.