"Измена ходит рядом": почему российским чиновникам запрещают выезд за границу

Владимир Путин запретил российским чиновниками выезжать за границу, даже в так называемые "дружественные" страны. В частности, и в Беларусь. Принять такое решение кремлевского диктатора убедили чекисты.

Путин согласился, потому что имеет ощущение кризисной ситуации. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Тревожность Путина растет

Аббас Галлямов отметил, что власть в России все больше концентрируется в руках чекистов. Они склонны во всем видеть предательство. Если раньше Путин верил большинству, которое состоит из чиновников, то сейчас стал на сторону радикального меньшинства.

Они убедили Путина в том, что измена ходит рядом. Поэтому незачем провоцировать и ехать куда-то. С одной стороны, они могут стать объектом вербовки. С другой стороны, их могут похитить, вывезти в "недружественные" страны. Поэтому пусть дома сидят,

– предположил оппозиционер.

Российские чиновники очень любили отдыхать на дорогих курортах за рубежом, тратить там деньги, покупать имущество. Поэтому они очень недовольны таким запретом.

"Видимо, у Путина есть ощущение кризисной ситуации. Полгода, год, два года назад оно у него было не столь сильным. Он позволял ездить хотя бы в "дружественные" страны. Если есть необходимость еще сильнее закрутить гайки, то его степень тревожности возрастает", – добавил политтехнолог.

Что известно о запрете на выезд за границу российским чиновникам