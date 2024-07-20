Оппозиционный журналист объяснил, почему разрешение российским депутатам иметь оружие является хорошей идеей

Депутатам российской госдумы предложили разрешить носить боевое огнестрельное оружие. Это якобы вопрос их безопасности, ведь "враги России" могут совершить против депутатов "провокации".

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что вряд ли западные спецслужбы будут охотиться на российских парламентариев. Эти 450 депутатов госдумы на самом деле никому не нужны.

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Нет никакой угрозы

Эти люди, по его мнению, вызывают искреннее, глубокое отвращение, они все являются международными преступниками, поскольку принимали законы о начале войны России против Украины. Так же все они находятся под санкциями.

Однако все они должны предстать перед судом. А ликвидировать их никому не нужно, потому что все гадости, что могли, они уже совершили. Никакой угрозы Украине или Европе они не представляют. Поэтому вообразить покушение на них невозможно,

– уверен журналист.

В то же время, по мнению Игоря Яковенко, надо выдать российским депутатам оружие.

У них между собой возникают конфликты, а поскольку люди они довольно глупые, то, возможно, решат свои проблемы между собой, перестреляв друг друга. Тогда можно будет сэкономить на судебных издержках. Поэтому это хорошая идея,

– подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин заботится о своей безопасности, поэтому забрал один дивизион (6 единиц) комплекса "Панцирь-С1", чтобы защитить свою резиденцию на Валдае. Однако это не нравится российскому бизнесу и местной власти, которые должны самостоятельно обеспечивать защиту от украинских дронов.

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С инициативой выдать депутатам госдумы боевое огнестрельное оружие выступил член комитета по безопасности Султан Хамзаев. По его мнению, не все депутаты могут нанять личного охранника, поэтому нужно принять такие меры безопасности. Также он считает, что все депутаты должны сдавать так называемые "нормы ГТО" и проходить "курсы оказания первой медицинской помощи".