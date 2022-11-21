Пропагандисты забыли слово "Херсон", а дальше – "Донецк" и "Крым", – Подоляк

Слово "Херсон" после освобождения города от оккупантов исчезло из российского медиапространства. Похоже, пропагандистам выдали новую методичку относительно деоккупированного региона.

Так, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что аннексию города еще вчера приветствовали на Красной площади, а сегодня слово "Херсон" вообще перестало существовать в российском медиаполе.

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Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон",

– заявил Подоляк.

Он добавил, что такую информационную стратегию следует поддерживать. То есть сейчас захватчики забыли слово "Херсон", а дальше – "Донецк" и "Крым". Скоро российские оккупанты вообще забудут слово "Украина".

Какая ситуация в Херсонской области

В начале ноября ВСУ начали активное контрнаступление в Херсонской и Николаевской областях. Всего уже удалось освободить 198 населенных пунктов на Юге, что составляет 5 580 квадратных километров территории.

11 ноября оккупантов выгнали из Херсона. После них в регионе была гуманитарная катастрофа. Объявили добровольную эвакуацию, расходы по которой полностью покроет государство.

Украина начала восстанавливать водоснабжение в Херсоне, а также на освобожденных территориях появился свет. К примеру, на вокзале областного центра, поскольку туда пустили первый поезд.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский 20 ноября сообщил, что ситуация улучшается. Гуманитарного кризиса уже нет, хотя область – разграблена.

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