В России хотят возвращать водительские права военным, которые отобрали за пьяную езду

В России предложили возвращать военным водительские права, отобранные за пьяное вождение и ДТП с пострадавшими. Российское правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

По информации российских СМИ, новый законопроект касается как контрактников, так и мобилизованных и добровольцев. Ранее такую необходимость объясняли тем, что на фронте не хватает водителей, передает 24 Канал.

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Что известно о новом российском законопроекте

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий участникам войны в Украине пользоваться водительскими правами, которых они были лишены. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект касается контрактников, мобилизованных и добровольцев.

Законопроект предусматривает возвращение водительских удостоверений военным, лишенным прав за такие нарушения, как пьяное вождение или ДТП с пострадавшими. Эта мера позволит им пользоваться автомобилем во время мобилизации, военного положения или военного времени.

При этом срок лишения прав продолжает действовать во время службы. Если срок заканчивается раньше завершения службы, водительские права не нужно возвращать. В противном случае удостоверение нужно будет сдать обратно после завершения службы.

Документ также предусматривает возможность прекращения административных производств по нарушениям ПДД, совершенных участниками войны.

Как объясняют такую необходимость

В российском Совфеде ранее объясняли необходимость принятия таких поправок тем, что на фронте не хватает водителей.

В конце 2023 года одно из российских изданий подсчитало, что против российских оккупантов было возбуждено 195 уголовных дел, из которых 27 касались нарушений ПДД. По данным издания, в авариях с участием военных по их вине погибли по меньшей мере 11 человек.

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