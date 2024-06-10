За інформацією російських ЗМІ, новий законопроєкт стосується як контрактників, так і мобілізованих та добровольців. Раніше таку необхідність пояснювали тим, що на фронті бракує водіїв, передає 24 Канал.

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Що відомо про новий російський законопроєкт

Російський уряд вніс до Держдуми законопроєкт, що дозволяє учасникам війни в Україні користуватися водійськими правами, яких їх було позбавлено. Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт стосується контрактників, мобілізованих та добровольців.

Законопроєкт передбачає повернення водійських посвідчень військовим, позбавленим прав за такі порушення, як п'яне водіння або ДТП з постраждалими. Ця міра дозволить їм користуватися автомобілем під час мобілізації, воєнного стану або воєнного часу.

При цьому строк позбавлення прав продовжує діяти під час служби. Якщо строк закінчується раніше завершення служби, водійські права не потрібно повертати. В іншому випадку посвідчення потрібно буде здати назад після завершення служби.

Документ також передбачає можливість припинення адміністративних проваджень щодо порушень ПДР, скоєних учасниками війни.

Як пояснюють таку необхідність

У російському Радфеді раніше пояснювали необхідність ухвалення таких поправок тим, що на фронті бракує водіїв.

Наприкінці 2023 року одне з російських видань підрахувало, що проти російських окупантів було порушено 195 кримінальних справ, з яких 27 стосувалися порушень ПДР. За даними видання, в аваріях за участю військових з їхньої вини загинули щонайменше 11 осіб.

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