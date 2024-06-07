У Путина большие проблемы с Си: экс-агент КГБ объяснил, какие на самом деле отношения России и Китая
У России сложные отношения с Китаем, а влияние Пекина на Кремль очень преувеличено. Однако несмотря на это, Владимир Путин полностью зависит от Китая.
Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. От КНР страна-агрессор экономически зависит, ведь половина торговли России приходится на Китай. Но Пекин напрямую не дает приказы российскому президенту.
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Что раздражает Китай
У российского президента с Си Цзиньпином есть большие проблемы. В частности, это было видно еще в прошлом году, когда лидер КНР приехал с государственным визитом в Россию и вдруг Си уменьшил пребывание и уехал раньше.
Китай напряженно относиться ко всем разговорам Кремля на ядерную тематику. Пекин требовал от Москвы подписать меморандум о том, что Россия перестанет использовать ядерные угрозы.
Путин пошел на подписание такого меморандума, но буквально на следующий день Дмитрий Медведев сказал очередной бред о ядерном ударе России по всему миру,
– сказал Жирнов.
Кроме того, через два дня Путин озвучил, что он решил передислоцировать тактическое ядерное оружие на территорию Беларуси, не спросив даже самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Китай тогда проиграл,
– отметил бывший сотрудник КГБ.
Был еще "лучший" случай, когда в Россию с визитом ехал китайский министр обороны, то Путин, чтобы произвести впечатление на китайцев, решил поиграть и приказал перевести в состояние полной боевой готовности ядерные силы на Тихоокеанском флоте. Однако диктатор потерпел фиаско, китайцев это не впечатлило и Путин после этого даже уволил командующего Тихоокеанским флотом.
Как Китай помогает России
- Китайская торговая организация пыталась приобрести оборудование для россиян, которое способно заглушить дроны. Покупатели хотели получить локальный эквивалент детекторов БпЛА "Булат", которые были разработаны Петербургской компанией 3mx.
- Владимир Зеленский заявил, что разведка располагает информацией, что в Россию регулярно поступают детали из Китая.
- Кроме того, в Financial Times появилась статья, в которой говорится о том, что Путин во время визита в Китай попросил Си Цзиньпина не участвовать в Саммите мира.