Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. От КНР страна-агрессор экономически зависит, ведь половина торговли России приходится на Китай. Но Пекин напрямую не дает приказы российскому президенту.

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Что раздражает Китай

У российского президента с Си Цзиньпином есть большие проблемы. В частности, это было видно еще в прошлом году, когда лидер КНР приехал с государственным визитом в Россию и вдруг Си уменьшил пребывание и уехал раньше.

Китай напряженно относиться ко всем разговорам Кремля на ядерную тематику. Пекин требовал от Москвы подписать меморандум о том, что Россия перестанет использовать ядерные угрозы.

Путин пошел на подписание такого меморандума, но буквально на следующий день Дмитрий Медведев сказал очередной бред о ядерном ударе России по всему миру,

– сказал Жирнов.

Кроме того, через два дня Путин озвучил, что он решил передислоцировать тактическое ядерное оружие на территорию Беларуси, не спросив даже самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Китай тогда проиграл,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

Был еще "лучший" случай, когда в Россию с визитом ехал китайский министр обороны, то Путин, чтобы произвести впечатление на китайцев, решил поиграть и приказал перевести в состояние полной боевой готовности ядерные силы на Тихоокеанском флоте. Однако диктатор потерпел фиаско, китайцев это не впечатлило и Путин после этого даже уволил командующего Тихоокеанским флотом.

Как Китай помогает России