Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Від КНР країна-агресор економічно залежить, адже половина торгівлі Росії припадає на Китай. Але Пекін напряму не дає накази російському президенту.

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Що дратує Китай

У російського президента з Сі Цзиньпіном є великі проблеми. Зокрема, це було видно ще минулого року, коли лідер КНР приїхав з державним візитом у Росію й раптом Сі зменшив перебування та поїхав раніше.

Китай напружено ставитися до всіх розмов Кремля на ядерну тематику. Пекін вимагав від Москви підписати меморандум про те, що Росія перестане використовувати ядерні погрози.

Путін пішов на підписання такого меморандуму, але буквально наступного дня Дмітрій Мєдвєдєв сказав чергову маячню про ядерний удар Росії по всьому світу,

– мовив Жирнов.

Крім того, через два дні Путін озвучив, що він вирішив передислокувати тактичну ядерну зброю на територію Білорусі, не спитавши навіть самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка.

Китай тоді програв,

– зауважив колишній співробітник КДБ.

Був ще "кращий" випадок, коли у Росію з візитом їхав китайський міністр оборони, то Путін, щоб справити враження на китайців, вирішив погратися і наказав перевести у стан повної бойової готовності ядерні сили на Тихоокеанському флоті. Проте диктатор зазнав фіаско, китайців це не вразило й Путін після цього навіть звільнив командувача Тихоокеанським флотом.

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