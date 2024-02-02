Вопреки давлению Запада: что новый министр обороны Китая пообещал России

Новоназначенный министр обороны Китая Дун Цзюнь во время видеовстречи с главой минобороны страны-агрессора 31 января пообещал поддержку России в "украинском вопросе" от Пекина вопреки давлению Запада. Мол, КНР жертвует отношениями со странами Евросоюза ради "справедливости".

Пекин действует очень хитро, ведь после слова "справедливость" не указал конкретно о справедливости со стороны Украины или России идет речь. Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамиз Юнус.

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Информационная угроза

Китай как был на своей стороне, так и остался. КНР не будет ни на российской стороне, ни на украинской и тем более на стороне США или Евросоюза.

К тому же американский политолог заметил, что встречи между российскими и китайскими политиками, в частности министрами обороны, происходят регулярно.

Шойгу в октябре 30 октября 2023 года ездил в Китай налаживать рабочие контакты. Картинка публичной встречи, конечно, больше нужна России и это агрессор будет использовать по полной,

– сказал Юнус.

По его словам, сложно будет скрыть что-то серьезное, ведь сейчас все проверяется. Поэтому подобные встречи имеют больше информационную угрозу, пропаганду, которая в большей степени будет работать на Россию.

Это просто политика и я думаю, что ничего существенного не произошло. Китай не скрывает, что имеет отношения с Россией в экономической и военно-промышленной сферах. Просто сейчас есть перечень тех территорий, которые не входят под санкции, возможно, тогда Китай начнет действовать,

– отметил американский политолог.

Недавно США приняли решение по банковской сфере и после этого Китай вышел с заявлением, а многие компании начали пересматривать свои взаимоотношения в этой сфере.

Китай угрожает Украине

Пекин пригрозил Киеву ухудшением двусторонних отношений. Причиной таких заявлений стало внесение Украиной более 10 китайских компаний в перечень "Международных спонсоров войны".

Такое предупреждение было передано Украине в январе на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками. Официально это заявление ни одна из сторон пока не комментировала.

В то же время во время встречи с послом Украины в Пекине вице-министр иностранных дел Сунь Вэйдун заявил, что страны должны уважать и искренне относиться друг к другу.

Украина внесла 48 компаний со всего мира в перечень "Международных спонсоров войны". Китай имеет больше всего компаний в черном списке – 14. За ним следуют США, Франция и Германия.