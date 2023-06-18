Размещение ядерного оружия в Беларуси: разведка оценила уровень угрозы

Россия перебрасывает часть своего ядерного оружия в Беларусь. Ранее такие заряды также размещались у границ НАТО и ЕС.

В частности, в Калининградской области размещено российское ядерное оружие, которое в принципе и направлено против НАТО. Об этом в "Интервью под лампой" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.

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В ГУР прокомментировали угрозу от перебрасывания ядерного оружия в Беларусь

Юсов подчеркнул, что после перебрасывания российского тактического ядерного оружия в Беларусь с точки зрения безопасности ничего не меняется – новые угрозы не возникают.

Собственно, Лукашенко, несмотря на все заявления, несмотря на всю браваду, доступа к кнопке иметь не будет и никто ему ее не даст. Для Украины это тоже ничего не меняет, потому что у нас недавно склады с ядерным вооружением размещались в Белгородской области. Только недавно их оттуда эвакуировали. То есть в принципе ни для Украины, ни для наших партнеров это ничего не изменит,

– объяснил представитель ГУР.

По его словам, это тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа.

"Просто они сказали: "А", и надо доводить это до конца. Единственный, кто проиграет в этой ситуации, – это опять-таки многострадальный белорусский народ, потому что для Беларуси это усиление присутствия и влияния рашистских оккупантов на территории этого государства", – отметил Юсов.

Он добавил, что это, собственно, и есть главное следствие и вывод всех этих процессов, а все остальное – это информационный шум, шум и продолжение ядерного шантажа.

"Но в данной ситуации уже как бы не работает. Оно не сработало с самого начала – и на Украину это никакого эффекта не создает, и на Североатлантический альянс, и на Евросоюз", – подытожил представитель ГУР.

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