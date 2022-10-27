Приставлял пистолет к виску: в Сватово российский командир угрожал мобилизованным

В Луганской области российские наемники провели несколько дней на передовой без вооружения и командования. Да еще и после отступления "мобикам" угрожал их командир.

Мобилизированный москвич, переживший угрозы командования, рассказал свою историю российским телеграм-каналам. По их информации, мужчину мобилизовали 22 сентября, а уже 7 октября его направили в Украину, сообщает 24 канал.

Как российских мобилизованных готовят к войне

По словам москвича, его отправили на войну с ржавым автоматом и без военных учений, "кроме одного дня стрельб". Его и его сослуживцев направили в район города Сватово Луганской области.

Подразделение, попавшее на передовую, провело под обстрелами полтора дня. За это время погибли не менее 10 человек. В конце концов, москвич и его сослуживцы решили отступить к Сватовому.

Поскольку не было никаких офицеров и командования, поставили себе задачу найти штаб и спросить о дальнейших действиях,

– рассказывает оккупант.

По его словам, подразделение находилось на территории АЗС, когда к ним приехал генерал-полковник Лапин со своей охраной. Узнав о ситуации, он приставил пистолет к голове председателя командира пятой роты с требованием идти назад.

Мобилизированным не дают еду и воду

Позже с мобилизованными общался полковник Румянцев. Военнослужащие попросили у него еды и воды, на что он отвечал:

Такое падло, как вы, не должно ни жрать, ни пить, ни спать.

Мобилизованный оккупант рассказал, что полковник отправил их спать в лес, а к утру приехал пьяным и опять обижал и унижал их. После этого Румянцев все же привез мобилизованным еду и воду, а позже их увезли под Белгород.

Сейчас оккупанты находятся в воинской части в Белгородской области, им угрожают и заставляют вернуться на фронт.

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