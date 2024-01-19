У Путина все искажено, – политолог предположил, решится ли диктатор на повторное наступление
В Financial Times написали, что летом 2024 года Россия предпримет попытку нового масштабного наступления на Украину. Страна-агрессор стремится захватить несколько областей и крупных городов.
Политолог Игорь Рейтерович прокомментировал этот материал 24 Каналу. По его словам, желание Владимира Путина захватить Украину – это одно, а имеющиеся у России ресурсы – совсем другое.
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"То, что у Путина есть такое желание, никто в этом не сомневается. Он хочет завоевать как минимум половину Украины, захватить все ключевые города, в частности Киев, потому что для него это какое-то сакральное место. В его голове все совершенно искажено", – констатировал Рейтерович.
В общем, к подобным материалам нужно относиться спокойно, ведь в них речь идет только о вероятном, а не фактическом.
Россия не способна глобально изменить ситуацию
Даже если Россия попытается осуществить новое большое наступление, то сможет добиться лишь каких-то локальных успехов. Как бы оккупанты не пытались, им не удастся полностью поменять ситуацию на поле боя и победить Силы обороны Украины.
Когда мы говорим о каких-то объективных вещах, ресурсов на подобные большие шаги на сегодняшний день у России нет,
– подчеркнул Рейтерович.
Возможно, что-нибудь изменится после переизбрания Путина. Уже звучали предположения, что после президентских выборов в России могут объявить тотальную мобилизацию.
Однако и Украина не стоит на месте. Вместе с западными партерами военно-политическое руководство сделает все возможное, чтобы россияне не смогли реализовать сценарий нового наступления.
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- Ранее в Bild написали о том, что российская агрессия может выйти за пределы Украины. На этот случай НАТО готовит план отпора стране-агрессору.
- Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил население Запада о возможности "тотальной войны" с Россией. Он отметил важность осознать, что мир не является данностью.
- Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус сделал тревожное заявление. По его словам, Россия может напасть на страну НАТО.