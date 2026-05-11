Военный честно рассказал, как прошло "перемирие" на фронте

Объявленное Россией "перемирие" должно было бы хотя бы временно изменить ситуацию на фронте, но на практике этого не произошло. На отдельных участках враг и дальше давил на позиции Сил обороны Украины, поэтому обещанной тишины военные фактически не почувствовали.

Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире 24 Канала рассказал, что в их зоне ответственности ситуация существенно не изменилась. Он объяснил, какой тактикой россияне действовали во время этого так называемого режима тишины и к чему они могут готовиться дальше.

Какой тактикой россияне прикрывают "перемирие"?

На Покровском направлении, где держит свой участок бригада "Рубеж", никакой реальной паузы это "перемирие" не дало.

Напомним! 8 мая Дональд Трамп объявил о трехдневном прекращении огня, а Владимир Зеленский подтвердил, что режим тишины должен был действовать 9, 10 и 11 мая. Украина заявила, что во время этого перемирия будет действовать зеркально: если Россия не будет стрелять и не будет атаковать, то и украинская сторона воздержится от ударов, а безопасность парада в Москве отдельно гарантировали на время договоренности.

В подразделении и не ждали, что российские заявления что-то изменят, потому что на практике враг и дальше давил на позиции Сил обороны Украины и действовал в привычном для себя режиме.

Это уже не первое условное перемирие, которое противник нарушает,

– сказал Черняк.

В последнее время россияне делают ставку на малые пехотные группы, которые пытаются быстро подходить к украинским позициям на мотоциклах и другом малозаметном транспорте.

Очень часто используют электробайки, скорее всего для того, чтобы более незаметно подъезжать к нашим позициям, так как электробайки практически бесшумны по сравнению с их бензиновыми аналогами,

– объяснил офицер.

Несмотря на это, такая тактика не дает россиянам свободно заходить на передний край.

По словам Черняка, аэроразведка бригады обнаруживает такие цели еще на подходе, а дальше по ним отрабатывают подразделения беспилотных систем, поэтому значительную часть таких групп уничтожают еще до приближения к позициям.

Россияне засыпают позиции КАБами

На этом участке фронта давление не ограничивается штурмами малых групп. Россияне очень активно применяют управляемые авиабомбы, причем бьют не точечно, а фактически пытаются выжечь местность, где Силы обороны Украины могут держать оборону или прятаться от дальнейших атак.

До 200 КАБов падает только на позиции бригады "Рубеж". Это очень большое количество, если учитывать, что КАБы являются чрезвычайно дорогим и высокотехнологичным вооружением,

– рассказал Черняк.

Он обратил внимание, что такие боеприпасы не могут тратить бездумно, потому что их производство требует времени, а запас не является безграничным. Поэтому такой массированный огонь в бригаде воспринимают как подготовку к дальнейшим наступательным действиям.

Очевидно, так россияне готовятся к вероятным дальнейшим наступательным действиям. КАБами они уничтожают лесопосадки и все возможные места для укрытий или содержания обороны Сил обороны Украины,

– объяснил офицер.

Расчет здесь прост: после таких ударов местность становится значительно более открытой, а значит держать рубежи там труднее. Именно под это, по его оценке, россияне и тратят такое количество дорогостоящего вооружения, чтобы потом заводить свои штурмовые группы туда, где украинская оборона уже будет значительно уязвимее.

Как россияне используют "зеленку"?

На Покровском направлении, по словам военного, россияне снова могут активно использовать тактику инфильтрации, с которой украинские бойцы уже сталкивались в прошлом году. Речь идет о попытках малых групп просачиваться ближе к тылу там, где из-за большой протяженности фронта невозможно плотно перекрыть каждый участок.

К слову! Несмотря на договоренность Украины, России и США о прекращении огня на 9, 10 и 11 мая, в полосе ответственности 66 отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении россияне не прекращали артиллерийских обстрелов и активно применяли ударные беспилотники. Василий Денисюк отмечал, что враг в такие паузы традиционно подтягивает личный состав ближе к линии соприкосновения, в ISW тоже констатировали, что полноценного перемирия не было, а Россия использовала это время для ротаций, перегруппировки и переброски подкреплений, тогда как Александр Антонюк предполагал, что после 11 мая оккупанты могут прибегнуть к новому массированному удару.

Дождь, туман и зеленые насаждения затрудняют работу аэроразведки, а следовательно дают врагу больше шансов пройти незамеченным. После этого приходится тратить дополнительный ресурс, чтобы такие группы быстро обнаружить и уничтожить.

В прошлом году мы впервые столкнулись с так называемой тактикой инфильтрации россиян. Зеленые насаждения и, возможно, неблагоприятные погодные условия, дождь, туман и т.д. делают возможности аэроразведки довольно ограниченными, что позволяет инфильтрационным группам россиян где-то проникать в наши тылы,

– рассказал Черняк.

В то же время сама "зеленка" не играет только на одну сторону. Маскироваться в таких условиях легче и россиянам, и Силам обороны Украины, поэтому решающим становится то, у кого больше средств, чтобы вовремя увидеть противника и не дать ему закрепиться.

Как наземные дроны спасают раненых на фронте?

Бригаде "Рубеж" нужен наземный дрон для медицинской эвакуации, потому что привычные способы вывозить раненых с переднего края становятся все более опасными. Россияне плотно охотятся на логистику FPV-дронами, поэтому любое движение автомобилей или бронетехники на таких маршрутах часто сразу попадает под удар.

Доставка грузов и эвакуация раненых старыми традиционными методами, такими как автомобильный транспорт или бронированный транспорт, практически невозможны,

– объяснил Черняк.

Наземные роботизированные комплексы в таких условиях менее заметны, могут двигаться по разной местности и помогают не только с эвакуацией, но и с подвозом воды, пищи и боеприпасов.

В то же время россияне уже целенаправленно охотятся и на них, а даже частичное попадание может вывести такой дрон из работы на дни или недели, поэтому технику надо постоянно обновлять.

Что известно о перемирии 9 – 11 мая?

Несмотря на объявленное перемирие, в ночь на 10 мая Россия снова запускала по Украине 27 дронов различных типов. Воздушные силы сообщили, что все их обезвредили, попаданий не зафиксировали, но накануне россияне также били по Херсону и Харькову.

Владимир Зеленский заявил, что 9 и 10 мая Россия не осуществляла массированных атак, однако на фронте тишины не было. За эти 2 дня оккупанты провели более 150 штурмовых действий, осуществили более 100 обстрелов и нанесли почти 10 тысяч ударов дронами-камикадзе, тогда как Украина воздерживалась от дальнобойных ударов в ответ из-за отсутствия российских массированных атак.

В ISW отметили, что перемирие на 9 – 11 мая не имело четких условий, поэтому полного прекращения огня не произошло. После начала режима тишины на фронте зафиксировали 51 боестолкновение, а Россия использовала паузу для ротаций, перегруппировки, переброски подкреплений и налаживания логистики, в частности на Купянском, Лиманском, Славянском направлениях и на севере Харьковщины.